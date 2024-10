Samsung Rolt Android 15 Pas Volgend Jaar Uit

Samsung rolt nieuwe Android-updates doorgaans snel uit, maar dat zal bij Android 15 helaas niet het geval zijn. De fabrikant heeft namelijk vertraging opgelopen, waardoor Android 15 pas in 2025 zal worden uitgerold.

Dit heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant bekendgemaakt tijdens een presentatie op een ontwikkelaarsconferentie. Samsung zal Android 15 begin volgend jaar uitrollen, tegelijk met de release van de Galaxy S25-serie. De Galaxy S25 verwachten we in januari. Dus ondanks dat Google de Android 15-update naar verwachting later deze maand al zal uitrollen naar de Pixel-serie, moeten Samsung-gebruikers nog een aantal maanden geduld hebben.

Het is niet duidelijk waarom Samsung zo veel tijd nodig heeft om de Android 15-update af te ronden, maar waarschijnlijk is de fabrikant tegen problemen aangelopen met de ontwikkelingen van One UI 7. Deze nieuwe versie van Samsung’s softwareschil brengt grote veranderingen met zich mee. Samsung zal de eerste bèta van Android 15 met de One UI 7-schil wel voor het einde van dit jaar uitbrengen, zodat bètatesters alvast aan de slag kunnen met de nieuwe software.

via [androidplanet]