OnePlus Teaset Vervanger Van Populaire Alertslider

OnePlus-topman Li Jie Louis heeft op Weibo een teaser gedeeld waarop de vervanger van de alertslider te zien is. De nieuwe knop is aanwezig op de OnePlus 13T, die de fabrikant vermoedelijk binnen een aantal weken zal introduceren.

Met de nieuwe knop op de OnePlus 13T kun je net als de eerdere alertslider verschillende geluidsprofielen activeren, maar je kunt de knop ook zelf een functie toekennen. Topman Li Jie Louis schrijft op Chinese social media dat je met de knop ook een “interessante functie” kunt starten, maar wat dit precies is weten we nog niet. Eerder liet OnePlus al weten dat de nieuwe knop minder ruimte in beslag neemt en meer functies toevoegt dan de alertslider.

Ook heeft OnePlus al bekendgemaakt dat de OnePlus 13T een wat kleiner scherm krijgt dan de huidige OnePlus 13. De geruchten spreken verder over de aanwezigheid van een Snapdragon 8 Elite-processor en een 6000mAh accu.

via [tweakers]