Telegram Telt 400 Miljoen Gebruikers

Het aantal gebruikers van Telegram blijft groeien en de app telt nu maar liefst 400 miljoen actieve gebruikers. Dit zijn gebruikers die minstens een keer per maand actief zijn in de app.

Telegram is een alternatief voor WhatsApp die de afgelopen jaren met honderden miljoen gebruikers groeide, voornamelijk nadat WhatsApp in opspraak kwam vanwege privacy zorgen. In 2018 telde de dienst 200 miljoen gebruikers, in 2019 al 300 miljoen gebruikers en nu heeft Telegram bekendgemaakt dat er maar liefst 400 miljoen gebruikers zijn die elke maand actief zijn. Op dit moment komen er iedere dag 1,5 miljoen nieuwe gebruikers bij.

Het team van Telegram werkt nu aan veilige groepsvideogesprekken die dit jaar aan de app zullen worden toegevoegd. Tijdens de wereldwijde lockdown is een dergelijke functie extra hard nodig. Daarnaast heeft Telegram nu een update uitgerold met daarin onder andere verbeterde quizzen, meer dan 20.000+ stickers en een nieuw bijlagemenu.

