Philips USB 3.2 Click Editie: De Perfecte USB-stick Voor Je Smartphone!

Onze smartphone is een computer in zakformaat en dankzij de krachtige specificaties gebruiken wij onze smartphone tegenwoordig voor vrijwel alles. Het gevolg hiervan is dat de data op onze smartphones steeds belangrijker en gevoeliger is geworden, waardoor we meer aandacht moeten besteden aan het beschermen van deze data. Een USB-stick met USB-C poort kan helpen om een backup te maken van al je gevoelige data. Maak kennis met de nieuwe Philips USB 3.2 Click Editie.

Wanneer je op zoek gaat naar een USB-stick (flashdrive) kun je kiezen uit honderden verschillende uitvoeringen. Al deze USB-sticks beschikken over verschillende hoeveelheden opslagcapaciteit, verschillende schrijfsnelheden, verschillende aansluitingen en natuurlijk verschillende vormgevingen.

De Philips Click USB-C flashdrive is een moderne USB-stick, waarbij de traditionele USB-A aansluiting plaats heeft gemaakt voor een nieuwere USB-C aansluiting. Vrijwel alle Android-smartphones en tablets beschikken tegenwoordig over een USB-C poort, maar ook steeds meer laptops zijn inmiddels overgestapt naar de kleinere USB-C aansluiting.

De Philips USB 3.2 Click Editie is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren, waarbij elke kleur een andere hoeveelheid opslagcapaciteit heeft. Je kunt kiezen voor 32GB (grijs), 64GB (paars), 128GB (oranje), 256GB (groen) of 512GB (blauw). Wanneer je de USB-stick uit de verpakking haalt is de USB-C aansluiting niet direct zichtbaar. Dit komt doordat de USB-C aansluiting binnenin de witte plastic behuizing van de Philips USB 3.2 Click Editie zit. Met een simpele druk op de gekleurde transparante knop haal je de connector eenvoudig tevoorschijn. Deze handige vormgeving moet de USB-C poort beschermen wanneer je de USB-stick niet gebruikt, zonder dat je hiervoor een los dopje nodig hebt die je gegarandeerd kwijt raakt.

Alle uitvoeringen hebben ondersteuning voor USB 3.2 Gen 1 en hebben een maximale leessnelheid van 120MB/s. De schrijfsnelheid verschilt wel per opslagcapaciteit. Zo hebben de 32GB- en 64GB-uitvoeringen een maximale schrijfsnelheid van 50MB/s, de 128GB-uitvoering heeft een schrijfsnelheid van 60MB/s en de 256GB- en 512GB-uitvoeringen hebben een schrijfsnelheid van 100MB/s. Met een schrijfsnelheid van 100MB/s duurt het slechts minuten om een backup te maken van de foto’s en video’s op je smartphone.

De Philips USB 3.2 Click Editie is dankzij de USB-C aansluiting ideaal voor smartphone-gebruikers, maar is niet specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld. De Philips USB 3.2 Click Editie heeft namelijk ondersteuning voor Windows 7 en hoger, Mac OS 9.0 en hoger, Linux 2.4.0 en hoger, Android 4.0 en hoger én iOS 9.0 en hoger. Je kunt de USB-stick dus gebruiken met smartphones, tablets, laptops, computers, Smart TV’s en elk ander apparaat dat op één van deze besturingssystemen draait.

De 32GB-uitvoering van de Philips USB 3.2 Click Editie kost 11,99 euro. Voor 64GB, 128GB, 256GB en 512GB betaal je 12,99 Euro, 20,99 Euro, 38,99 Euro en 53,99 Euro. Je kunt de Philips USB 3.2 Click Editie bestellen op Philips-Media.com. Bestellingen boven de 20 euro worden gratis opgestuurd.