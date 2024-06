Review Trust Primo Powerbank: Draagbare Stroom Met Aandacht Voor Het Milieu

Een powerbank is een must-have voor iedereen die onderweg veel gadgets gebruikt. Ga je een weekendje weg, maak je een lange reis of speel je veel games op je smartphone of laptop, dan is een powerbank een vereiste om te voorkomen dat je halverwege de dag tegen een lege accu aanloopt. In dit artikel kijken we naar een powerbank van het merk Trust, waarbij niet alleen aandacht is besteed aan de functionaliteit maar ook aan het beschermen van het milieu.

Inhoud verpakking

Trust heeft verschillende powerbanks in zijn assortiment, met verschillende capaciteiten en functies. In dit artikel bespreken wij de Trust Primo 20.000 mAh powerbank, die wordt geleverd in een kartonnen verpakking. In deze kartonnen verpakking vinden we naast de powerbank zelf ook nog een korte witte USB-C kabel en een gebruikershandleiding.

Ontwerp

Trust claimt zijn powerbanks te ontwikkelen met het milieu in gedachten. Daarom bestaat de behuizing van de Trust Primo 20.000 mAh voor 50% uit gerecycled plastic. Aan alle kanten bestaat de behuizing uit hard plastic en de boven- en onderzijde van de Trust Primo zijn voorzien van een geribbeld patroon dat voor meer grip moet zorgen.

De powerbank is verkrijgbaar in de kleuren blauw, zwart en groen. Ook kun je kiezen tussen 5.000 mAh, 10.000 mAh, 15.000 mAh en 20.000 mAh. In dit artikel zien we de blauwe uitvoering van de 20.000 mAh variant. De Trust PRIMO 20.000 mAh weegt 420 gram en meet 157mm bij 79mm bij 22mm.

De powerbank beschikt over vier witte led-lampjes die een indicatie geven over het accupercentage van de powerbank. Elk led-lampje staat gelijk aan ongeveer 25% van de accucapaciteit, of met andere woorden 5.000 mAh. Deze led-lampjes kun je tijdelijk activeren met een fysieke drukknop die je aan de zijkant van de powerbank kunt vinden.

Functies

De powerbanks van Trust beschikken over verschillende aansluitingen. Op de PRIMO 20.000 mAh powerbank vinden we in totaal 4 USB-poorten, die allemaal aan de voorkant zitten. Het gaat om 2 USB-A poorten met een output van 12W en één USB-C poort met een output van 15W. Ook heeft de PRIMO powerbank een micro-USB poort. Deze poort kun je gebruiken om de powerbank mee op te laden, maar het is ook mogelijk om de powerbank op te laden via de USB-C poort. Het opladen van de powerbank gaat met een snelheid van 10W.

Wanneer je meerdere apparaten tegelijkertijd aan de powerbank hangt zal de powerbank de laadsnelheid over de USB-poorten verdelen. De PRIMO powerbank heeft een maximale gezamenlijke laadsnelheid van 15W. Je kunt drie apparaten tegelijkertijd opladen met de twee USB-A poorten en de USB-C poort.

Veel Android-smartphones beschikken tegenwoordig over een 5.000 mAh accu. De PRIMO 20.000 mAh powerbank kan de meeste smartphones dus 4 keer volledig opladen. De accu van de populaire iPhone 15 heeft echter een veel kleinere accu van 3367 mAh. Deze nieuwe iPhone zou je met de powerbank dus maar liefst zes keer kunnen opladen van 0 tot 100 procent. Tablets hebben een veel grotere accu, waardoor je een tablet gemiddeld twee tot drie keer volledig kan opladen met de PRIMO 20.000 mAh powerbank.

Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen heeft Trust de powerbank voorzien van allerlei beveiligingen, zoals over-charge en over-heat bescherming. Deze beveiligingen beschermen zowel de powerbank zelf als de aangesloten apparaten. Ook zorgen deze beveiligingen ervoor dat je de powerbank gewoon mee het vliegtuig in kunt nemen.

Prijs

Powerbanks zijn beschikbaar in verschillende prijsklassen. Van een paar tientjes tot soms wel boven de honderd euro. De PRIMO powerbanks van Trust zijn erg voordelig. Zo is de Trust PRIMO powerbank met een capaciteit van 20.000 mAh al voor minder dan 30 euro te koop en kost de 10.000 mAh-variant ongeveer twee tientjes. Met de PRIMO-serie haal je dus veel energie voor weinig geld in huis.

Conclusie

De powerbanks van Trust beschikken over een behuizing die bestaat uit 50% gerecycled plastic en een groot aantal USB-poorten die het mogelijk maken om meerdere apparaten tegelijkertijd op te laden. Consumenten kunnen kiezen tussen vier verschillende accu capaciteiten en drie verschillende kleuren. Dankzij de gevarieerde USB-aansluitingen maakt het niet uit of je een USB-A of USB-C kabel gebruikt om jouw apparaten op te laden.

Door de behuizing van hard plastic voelt de PRIMO powerbank niet erg premium aan, maar daartegenover staat de zeer aantrekkelijke prijs van slechts een paar tientjes.

Voordelen

Aantrekkelijk geprijsd

Veel aansluitingen die drie apparaten tegelijkertijd kunnen opladen

Opladen van de powerbank kan via USB-C en via Micro-USB aansluiting

Keuze uit 5.000, 10.000, 15.000 en 20.000 mAh

Nadelen

Niet de snelste powerbank

Behuizing van hard plastic is niet ideaal als bescherming tegen vallen

De powerbanks van Trust zijn in Nederland via verschillende webwinkels verkrijgbaar. De Trust PRIMO 20.000 mAh haal je op Bol.com al voor ongeveer 25 tot 30 euro in huis.