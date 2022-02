Maatsoftware voor planning: ontdek hier de 10 voordelen

Bij gebrek aan een efficiënte planning software, beheren veel bedrijven hun planning in tools zoals Outlook en Excel. Deze tools zijn vooral op visueel vlak handig maar hebben verschillende nadelen ten opzichte van flexibele planningsmodules in ERP-pakketten. Inplannen kost tijd en moeite, maar met de juiste maatsoftware voor planning zorg je ervoor dat alles van een leien dakje loopt!

De weekplanning van medewerkers snel uploaden, tijdsregistraties controleren of diverse orders vlot inplannen op de juiste productielijn? Het inplannen van resources, projecten, productie, personeel en werven is vaak tijdrovend. Maar het is cruciaal om je bedrijf vlot te laten draaien.

Je planning beheren in tools als Excel en Outlook heeft vele nadelen. Zo is er geen koppeling met andere systemen of gegevens uit andere databases. Je kan er bovendien niet in werken met meerdere gebruikers. Daarnaast is er weinig uniformiteit, ingebouwde controles en geen ingebouwde intelligentie.

De juiste planning software gebruiken kan soelaas bieden. Je stemt de volledige planning af op maat van je onderneming. Zo vereenvoudig je het planningsproces en zet je deze optimaal in.

Planning software op maat: de 10 absolute voordelen op een rijtje

1. Ben je er nog niet helemaal uit wat je precies wil? Of is er momenteel geen tijd om alles in één keer te ontwikkelen? Een planningstool op maat kan op tempo van je onderneming, stapsgewijs en naargelang je bedrijfsspecifieke behoeften worden ontworpen.

2. Je kan de planning van je bedrijf heel visueel weergeven en overzichtelijke rapporten trekken. Route-optimalisatie of automatische kilometerberekening? Ook dat wordt makkelijker! Dankzij automatisering, vergemakkelijkt planning software je bestaande manier van werken. Er zijn ingebouwde controles die ervoor zorgen dat fouten vermeden worden.

3. Je hangt niet af van de updates van je ERP-provider. Ook wanneer je voor een nieuw ERP-pakket kiest, verlies je geen investering.

4. Er kunnen meerdere personen simultaan in de planningstool werken. Dit in tegenstelling tot tools als Excel of Outlook. Bovendien neemt dankzij de gestroomlijnde personeels- en productieplanning, de productiviteit binnen je onderneming toe.

5. Je maatsoftware voor planning kan eenvoudig gekoppeld worden aan andere software zoals een prikklok, je ERP-pakket, Google Maps of de software van je sociaal secretariaat.

6. Maatsoftware voor planning kan gebruikt worden op alle platformen en apparaten binnen je bedrijf. Overal en altijd! Ben je bijvoorbeeld onderweg? Ook dan kan je de planningssoftware gebruiken op je smartphone, tablet of via een app.

7. Planningssoftware is uitermate gebruiksvriendelijk. Je plant zaken in in de tool via een drag & dropsysteem.

8. Aan maatsoftware voor planning zijn geen licentie- en onderhoudskosten verbonden.

9. De broncode van de planningssoftware is in handen van jouw bedrijf. Heb je een eigen developer in-house? Dan is er een kennisoverdracht mogelijk.

10. Zelfs wanneer je verandert van ERP-pakket of bij een upgrade van je ERP-software, blijft je investering bewaard.