Truth Social: Trump Lanceert Eigen Sociale Media-app

De Amerikaanse ex-president Trump heeft deze week zijn eigen sociale Media-app gelanceerd. De Truth Social-app is een alternatief voor Twitter, waar Trump niet meer welkom is. De app is als eerste gelanceerd op iOS.

Trump was vanwege zijn controversiële berichten niet altijd even populair op de social media site Twitter. Trump’s Twitter-account is begin 2021 zelfs geblokkeerd. Ook op Facebook en YouTube is Trump niet meer welkom. Daarom heeft de ex-president besloten om een eigen sociale media-app te lanceren. Trump Media & Technology Group (TMTG) stelt dat Truth Social een plek is zonder censuur en politieke discriminatie. De dienst lijkt veel op Twitter, maar in plaats van tweets schrijf je ‘Truths’.

De lancering van Social Truth verloopt overigens niet vlekkeloos. Gebruikers kunnen namelijk geen account creëren en komen in plaats daarvan op een wachtlijst terecht. Dit komt volgens de app door een “ongelooflijke vraag”.

via [AW]