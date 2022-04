Google Pixel 6 Bug Hangt Telefoontjes Zomaar Op

Sommige gebruikers van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro hebben last van een nieuwe bug. De bug zorgt ervoor dat je inkomende oproepen niet ziet, omdat de oproepen afgewezen worden door de smartphone. Mensen die jouw bellen krijgen de indruk dat je zelf de oproep weggedrukt.

Hoeveel mensen last hebben van deze bug is onduidelijk, maar op Reddit zijn inmiddels al meerdere meldingen gedaan. Mensen melden dat ze ook geen notificatie ontvangen van een gemist oproep, waardoor je niet weet of iemand jou heeft gebeld. Je komt er pas achter als de persoon die jou wilde bellen aangeeft dat je niet bereikbaar bent.

Google heeft nog niet gereageerd op de berichten en er is nog geen oplossing voor het probleem. We verwachten dat Google zo snel mogelijk een nieuwe update uitrolt die de bug aanpakt.

via [AW]