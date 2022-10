ING Bankieren-app Heeft Nieuwe Functies Gekregen

De bank ING heeft een update uitgebracht voor zijn mobielbankierenapp. De update, die nu in de Google Play Store staat, brengt een aantal nieuwe mogelijkheden voor ING-klanten met zich mee.

Gebruikers van de ING-app kunnen nu een nieuwe update downloaden. Deze update zorgt ervoor dat relevante nieuwsartikelen voortaan in het beginoverzicht te zien zijn. Daarnaast kunnen beleggers meer informatie inzien over hun laatste beleggingsinleg en zijn er extra opties toegevoegd aan het plusteken die te vinden is naast betaalrekeningen, spaarrekeningen en creditcards. Wanneer je op dit plusteken tikt kun je onder andere een nieuwe jongerenrekening, Oranje Spaarrekening of creditcard aanvragen

Grote nieuwe functies zijn niet te vinden, maar met deze kleine aanpassingen hoopt ING dat klanten meer zaken via de ING-app kunnen regelen.

via [AW]