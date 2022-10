Android 13 Voor Galaxy S22 Nu Ook Aangekomen In Nederland

Dit weekend schreven wij al dat de Android 13-update voor de Galaxy S22 is aangekomen in Europa en nu kunnen wij melden dat de update ook in Nederland is aangekomen. De update komt samen met de One UI 5-schil en is bijna 3GB groot.

De Android 13-update met de One UI 5-schil komt binnen op de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Dit blijkt uit berichten van Nederlandse gebruikers. Het gaat om een grote update die onder andere een vernieuwde uiterlijk met een soepelere gebruikerservaring en verbeterde notificaties met zich meebrengt. Ook is de Video Wallpaper van de Good Lock-app nu direct beschikbaar op het vergrendelscherm en zijn er verbeteringen op de achtergrond doorgevoerd.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat, maar je kunt ook handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Software-update” -> “Downloaden en installeren“.

via [AW]