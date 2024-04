Samsung Galaxy S20 FE Ontvangt April-update

De afgelopen weken hebben wij meerdere keren geschreven over de april-update die inmiddels bij een groot aantal Samsung-smartphones is aangekomen. De april-update ontbrak nog op de Galaxy S20 FE, maar daar komt nu verandering in. De beveiligingsupdate staat nu namelijk ook klaar voor de Galaxy S20 FE.

Heb jij een Samsung Galaxy S20 FE, dan kun je vanaf nu de beveiligingsupdate van april downloaden. De update bestaat uit enkele tientallen patches van zowel Google als Samsung, die kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakken zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden. Naast beveiligingsverbeteringen kan de update ook prestatie- en stabiliteitsverbeteringen bevatten.

Updates rollen doorgaans in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Samsung Galaxy S20 FE.

via [droidapp]