“Samsung Komt 10 Juli Met Galaxy Ring En Nieuwe Opvouwbare Smartphones”

Als we de laatste geruchten mogen geloven is Samsung van plan om in juli de Galaxy Ring te introduceren. In dezelfde maand zal de Zuid-Koreaanse fabrikant ook zijn nieuwste opvouwbare smartphones presenteren.

Dat Samsung van plan is om dit jaar zijn eerste slimme ring op de markt te brengen was al duidelijk. Wanneer precies weten we nog niet, maar in het geruchtencircuit is nu voor het eerst een specifieke datum genoemd. Volgens Sammobile zal Samsung de zogeheten Galaxy Ring op 10 juli aankondigen. Samsung zou op dezelfde dag ook de vouwbare Samsung Galaxy Z Flip 6 en de Samsung Galaxy Z Fold 6 willen presenteren.

Samsung heeft dit gerucht nog niet bevestigd, dus we kunnen nog niet met zekerheid zeggen dat we de drie apparaten op 10 juli te zien krijgen. Het Unpacked-event zou plaatsvinden in Parijs. Samsung heeft de Galaxy Ring eerder al getoond aan een beperkt publiek, maar hierbij werden nog niet alle details vrijgegeven.

