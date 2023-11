Android 14-update Staat Klaar Voor Samsung Galaxy A34 En Galaxy A54

Samsung zal de Android 14-update in november en december naar een hoop smartphones en tablets uitrollen. Nadat de update eerder al te downloaden was op de toestellen in de Galaxy S22- en S23-series, staat dezelfde update nu ook klaar voor de Galaxy A34 en de Galaxy A54.

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 14 en de One UI 6-schil voor de mid-range smartphones van de fabrikant. De Galaxy A34 en de Galaxy A54 ontvangen de update als eerste, waarna vele andere toestellen snel zullen volgen. Beide smartphones draaiden bij de introductie op Android 13, maar dankzij de Android 14-update kunnen gebruikers nu aan de slag met een aantal nieuwe features.

Android 14 met de One UI 6-schil brengt onder andere een iets aangepaste interface met zich mee, met een nieuw weer-widget en een vernieuwd quick panel met slimme instellingen. Ook zijn er meer privacy- en beveiligings-functies toegevoegd en installeert de update de beveiligingspatch van november, waardoor de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date is en gebruikers beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden.

De Android 14- en One UI 6-update rolt nu uit in Nederland en België. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor alle Galaxy A54 en Galaxy A34-toestellen klaarstaat. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]