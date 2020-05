OnePlus 7T Krijgt Ondersteuning Voor Video’s Met 960fps

OnePlus werkt aan een update voor de OnePlus 7T die het mogelijk maakt om video’s op te nemen met 960 frames per seconden. Tot nu toe konden gebruikers enkel kiezen uit 480fps (720p) en 240fps (1080P).

De OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro konden bij de lancering video’s opnemen met maximaal 480fps. OnePlus liet bij de lancering weten dat de toestellen op een later tijdstip ook ondersteuning krijgen voor 960fps, maar daarna bleef het lange tijd stil. OnePlus heeft de mogelijkheid nu echter toegevoegd in de laatste bèta-update voor de OnePlus 7T. Ook test OnePlus in de laatste bèta-update 4K-video’s met 30fps op de groothoeklens. Dit is een andere camera-optie die OnePlus bij de lancering beloofde.

Vermoedelijk maakt OnePlus slow-motion-video’s met 960fps mogelijk via ‘frame interpolation’. De 48MP Sony IMX586-sensor biedt in de basis namelijk enkel ondersteuning voor slow-motion video’s met maximaal 480fps. Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus van plan is om de nieuwe camera-functies naar iedereen uit te rollen.

via [AW]