5 Cadeautrends Voor Kinderen In 2023

De feestdagen zijn weer in zicht en kinderen kijken alweer uit naar de cadeaus van de Sint of de Kerstman. In dit artikel bespreken wij een aantal populaire cadeautrends zodat jij goed voorbereid bent om een cadeau te kopen voor jouw zoon, dochter, neefje, nichtje of ander kind.

1. Lego

Lego is al decennialang een van de populairste cadeaus voor kinderen. Lego heb je in allerlei prijsklassen, wat Lego geschikt maakt voor verschillende budgets. Daarnaast heb je Lego voor de echte jonge kinderen en wat geavanceerdere Lego voor tieners. Dit maakt Lego geschikt voor een zeer grote doelgroep. Lego is voornamelijk populair bij jongens. Voor meer cadeau ideeën voor jongens boven de 11 jaar kun je een kijkje nemen op kadovoorkids.nl.

2. Headset

Tegenwoordig kan niemand meer zonder technologie, ook kinderen niet. Veel kinderen lopen rond met een smartphone of tablet en hebben thuis misschien wel een spelcomputer staan. Of het nou voor het volgen van hun favoriete YouTuber is of het spelen van hun favoriete spel, een goede headset mag eigenlijk niet ontbreken.

Je kunt tegenwoordig kiezen uit honderden verschillende headsets in alle maten en prijsklassen. Zo kun je volledig draadloze oordopjes kopen of kiezen voor een echte gaming headset. Prijzen van headsets kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s, maar zijn ook al verkrijgbaar voor slechts een paar tientjes.

3. Afstandsbestuurbare auto of drone

Veel jongens zijn gek op auto’s en het is dan ook een zeer populair cadeau om te geven. Speelgoedauto’s zijn er in allerlei soorten en maten. Zo heb je natuurlijk de standaard speelgoedauto die je zelf met de hand moet duwen om rond te rijden, maar kun je ook kiezen voor afstandsbestuurbare auto’s.

Is het kind al iets ouder dan kun je een speelgoed drone overwegen. Een drone kun je op afstand bedienen met de bijbehorende afstandsbediening of met een app op de smartphone. Hou er wel rekening mee dat een drone scherpe ronddraaien onderdelen bevat, waardoor een drone niet geschikt is voor de hele jonge kinderen.

4. Spelcomputer

Heb je een iets groter budget en wil je jouw kind eens goed verwennen, dan kun je een spelcomputer overwegen. Een populaire spelcomputer is de Nintendo Switch Console. Het mooie van de Nintendo Switch is dat je met deze spelcomputer overal kunt gamen. Zo kun je de games thuis op de tv spelen, maar is het ook mogelijk om de games in handheld-stijl te spelen op het compacte bijbehorende scherm. Hierdoor is de Nintendo Switch ook geschikt voor gebruik in de auto, de tuin en elke andere locatie waar kinderen vermaakt moeten worden.

5. Iets om te knutselen

Ben jij op zoek naar een cadeau voor een jong kind, dan kun je inspelen op hun creativiteit. Zo zijn veel meisjes gek op knutselpakketten waarmee ze zelf armbandjes, sleutelhangers, glitter tekeningen en andere kleurrijke dingen kunnen maken waar ze al hun creativiteit in kwijt kunnen. Neem bijvoorbeeld de Crayola Glitter Dots set. Dit pakket bevat alle benodigdheden om eigen sleutelhangers te maken.

Heb je het ideale cadeau kunnen vinden? Of heb je misschien zelf nog leuke ideeën die je met ons wilt delen. Doe dit dan in de reacties hieronder.