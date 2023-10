Apple Verhoogt Prijzen Van TV+, Arcade en One

Apple heeft de prijzen van een abonnement op TV+ en One met 3 euro verhoogd. Ook voor een Apple Arcade-abonnement gaan gebruikers 2 euro meer betalen. Het is al de tweede prijsverhoging sinds oktober 2022.

Voor de tweede keer in een zeer korte tijd heeft Apple een prijsverhoging doorgevoerd aan zijn abonnementen. Voor een abonnement op de streamingdienst Apple TV+ betaal je voortaan 9,99 euro per maand. Voorheen was dat nog 6,99 euro en voor oktober 2022 slechts 4,99 euro. In een jaar tijd is de prijs dus verdubbeld.

Ook voor een Apple One Individueel- en Gezin-bundelabonnementen betaal je voortaan 3 euro extra. Apple One Individueel kost nu 19,95 euro per maand en Apple One Gezin kost nu 25,95 euro per maand. De prijs van Apple Arcade is met 2 euro gestegen naar 6,99 euro per maand. De prijs van Apple Music blijft gelijk.

via [tweakers]