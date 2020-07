Mobiele casino’s verdringen nu al online casino’s

Door het succes van de mobiele games kennen de casino’s een tweede revival. Nadat ze op de kar sprongen van het internet en hun spelen online aanboden, veroveren ze nu hun plaats op de mobiele markt. Wereldwijd verdringen mobiele games de games op pc en console en hoewel er nog lustig via pc gegokt wordt, verwacht men dat het aandeel gokkers dat mobiel speelt de komende jaren flink zal groeien. Mobiele casinogames beantwoorden immers aan de behoefte van de speler om waar en wanneer het hem past in te loggen om een spelletje slots of poker te spelen.

1,36 miljard mensen speelt wel eens een spelletje op de tablet of een smartphone. Verwacht wordt dat dit aantal zal stijgen tot 1,7 miljard tegen 2024. De mobiele gamer wordt trouwens steeds ouder. Het cliché van de tiener of student die aan zijn pc of console gekluisterd is, klopt niet meer. De gemiddelde leeftijd ligt op 36 jaar. Een derde van alle gamers is zelfs tussen 36 en 50 jaar oud. Deze leeftijdscategorie staat er doorgaans financieel sterker voor dan de student. Het is dus niet verwonderlijk dat de mobiele casinogames het goed doen.

Mobiele casinogames als korte ontspanning tussendoor

De late dertigers en veertigers mogen dan wel voldoende kapitaal hebben, ze hebben ook een druk en mobiel leven. Zowel professioneel als privé is deze leeftijdscategorie zeer actief. Een spelletje spelen moet snel en gemakkelijk gaan, onderweg op het openbaar vervoer, tijdens de middagpauze of om even te ontspannen na een vergadering. De huidige generatie mobiele casinogames voldoet daaraan. Het downloaden gaat snel en het game zelf, hoewel grafisch sterk, hapert niet. Bovendien duren de spelletjes niet lang zodat je na drie minuten slots of blackjack alweer kan overschakelen op een andere activiteit.

Casino’s zijn in sneltempo overschakeld, eerst naar online en vervolgens naar mobiel. Bijna alle casino’s bieden hun diensten nu ook mobiel aan. “Klopt”, zegt men bij casinoraadgever.com, een website die recensies schrijft over casino’s. “Alle casino’s die wij hebben doorgelicht, zijn niet alleen online maar ook mobiel actief. De ontwikkelaars van de casinospelen spelen daar op in. Wie nu een nieuw online spel op de markt brengt, biedt onmiddellijk een game aan dat ook geschikt is voor mobiele apparaten.”

Technologie evolueert razendsnel

De casino’s bereiden zich maar beter goed voor. De vooruitzichten voorspellen dat de wereldwijde omzet van de online gokindustrie zal groeien van 47 miljard euro in 2019 naar liefst 84 miljard euro in 2025. Dat is een enorme stijging van het aantal spelers dat plots mobiel zal spelen. En dat is de kracht van de mobiele games. Ze zijn veilig en de technologie evolueert zo rap dat de kwaliteit, de gebruiksvriendelijkheid en de snelheid van de spelen verbetert in sneltempo.

Online casino’s wrijven zich in de handen om deze golf van mobiele spelers te mogen ontvangen. Nu al komen maandelijks nieuwe hoogtechnologische mobiele casinospelen op de markt. Het lijkt er meer en meer op dat de fysieke casino’s eerder als decor zullen dienen voor een James Bondfilm, dan als speelhal waar gokkers samenkomen.