Hoe populair zijn online casino’s in Nederland en wat zijn hun voordelen?

Sinds oktober 2021 is online gokken in Nederland legaal geworden en sindsdien is de populariteit van online casino’s ongekend hoog. In de eerste plaats is dit te verklaren doordat het ook legaal is voor online casino’s om reclame voor zichzelf te maken, waardoor een veel grotere groep spelers wordt bereikt. Mensen die er voorheen nog nooit over hadden nagedacht om eens bij een online casino te spelen, worden nu ineens verleid om toch eens te gaan kijken.

Voor spelers die nog niet zo bekend waren met online casino’s, zijn er online veel websites met informatie te vinden. Websites als Nodepositz staan vol met beoordelingen over de online casino’s die op dit moment beschikbaar zijn. Spelers kunnen daar vinden of het online casino dat ze op het oog hebben wel of niet betrouwbaar is. Voor veel mensen is dit een echte geruststelling, waardoor ze sneller worden overgehaald.

In de tweede plaats zijn online casino’s in Nederland ook veel aantrekkelijker geworden. Je kunt er bijvoorbeeld live casino spellen vinden die in het Nederlands worden begeleid en vaak is het ook mogelijk om met iDeal te betalen. Voorheen werden sommige mensen nog wat afgeschrikt, omdat de meeste online casino’s alleen in het Engels beschikbaar waren en je ook alleen kon betalen met een creditcard.

In totaal geven Nederlanders ongeveer 800 miljoen euro uit aan casinospellen die online te vinden zijn. De meest populaire spellen zijn daarbij Roulette, Bingo, Blackjack en de slots. Experts verwachten dat dat bedrag in de komende jaren alleen maar meer zal groeien, omdat steeds meer mensen hun weg naar het online casino zullen vinden.

Het is buitenom deze oorzaken niet zo heel verwonderlijk dat veel Nederlanders de online casino’s bezoeken. Er zijn namelijk veel verschillende voordelen te benoemen. Welke voordelen het meest worden genoemd, kun je in de rest van dit artikel lezen.

De voordelen van een online casino

Misschien trekt het idee van een online casino je wel helemaal niet aan. Je vindt het toch een beetje een eng idee om met je geld naar een digitale omgeving te gaan waar je er niet zeker van bent dat het veilig is. Dat begrijpen wij heel goed, maar gelukkig hoef je je daar geen zorgen om te maken. Online casino’s met een licentie worden regelmatig gecontroleerd op hun eerlijkheid en veiligheid. Zodra er iets misgaat, wordt dat door de autoriteit van de licentie meteen geregeld.

Geef jezelf eens de tijd om de voordelen van online casino’s in te zien. Wij zullen je alvast een beetje op weg helpen door hier de vijf meest genoemde voordelen van een online casino voor je op een rijtje te zetten!

1. Het is niet erg als je geen pokerface hebt

Zeker wanneer je tafelspellen speelt is het erg belangrijk dat je kunt verbergen hoe je je echt voelt over de kaarten die je in je hand hebt. Binnen de gokindustrie wordt dit ook wel een pokerface genoemd. Sommige tegenstanders kunnen al aan de kleinste glinstering in je ogen zien dat jij bluft of juist niet.

Bij een online casino hoef je je daar geen zorgen over te maken. Zodra je een goede hand krijgt, kun je het uitschreeuwen zonder dat iemand dat door zal hebben. Hierdoor houd je meer energie over om je gewoon op het spel te richten.

2. Je kunt zo veel oefenen als je wil

Voor veel mensen is de drempel om naar een fysiek casino te gaan erg hoog, omdat ze geen idee hebben van hoe de spellen precies werken. Ze zijn bang dat ze veel geld verliezen omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk.

Het voordeel van een online casino is dat je vanuit je eigen huis zo veel kunt oefenen als je wilt. Bij sommige online casino’s kun je zelfs gratis spins zonder storting krijgen, waarmee je slots gratis kunt uitproberen zonder dat je daarvoor echt geld hoeft in te leggen!

3. Speel alle spellen die je wil

Een online casino zit niet gebonden aan een fysieke locatie en daardoor kan het eindeloos uitbreiden. De meeste aanbieders hebben wel duizenden verschillende slots, tafelspellen en live casino spellen in hun assortiment. Jij kunt je als speler dus eindeloos vermaken en de kans is groot dat je altijd een spel zal vinden dat bij jouw smaak past.

In het begin lijkt zo’n groot spelaanbod misschien een beetje overweldigend, maar je zal al snel leren hoe je daar het meeste uit kunt halen. Zodra je een beetje aan het online casino gewend bent, zul je vanzelf ontdekken dat er spelaanbieders zijn waar je fan van bent of dat er een type spel is dat je graag speelt. De meeste spellen zijn ook beschikbaar om op je telefoon te spelen, waardoor je zelfs buiten je huis altijd je favorieten tot je beschikking hebt!

4. Houd je speelgedrag in de gaten

Veel online casino’s bieden hun spelers de mogelijkheid om te testen in hoeverre hun speelgedrag nog als gezond kan worden bestempeld. Spelers die het moeilijk vinden om te stoppen met spelen kunnen hier heel veel voordeel uit halen.

Zo kunnen zij bijvoorbeeld limieten instellen voor het maximale bedrag dat ze per dag willen inzetten of verliezen en aangeven na hoeveel tijd ze moeten stoppen met spelen. Afhankelijk van hoe streng je de limieten hebt ingesteld, kan een online casino ervoor zorgen dat jij (voor een bepaalde tijd) niet langer toegang krijgt tot je account.

5. Wordt als een koning behandeld

Bij een online casino log je altijd in met je eigen account en daardoor ben je herkenbaar. Zo is het erg gemakkelijk om aan te tonen dat je loyaal bent aan een online casino. De meeste aanbieders hebben VIP-programma waarbij spelers die regelmatig terugkomen leuke extra’s kunnen verdienen. In de meeste gevallen hoef je daar niks bijzonders voor te doen, alleen maar spelen zoals je dat anders ook zou doen.

In een fysiek casino is het veel moeilijker om een VIP-status te bereiken. Meestal moet je eerst met flinke sommen geld smijten voordat je een keer zal worden herkend. Bij een online casino kan je met een veel kleinere inleg al de behandeling van een koning krijgen.