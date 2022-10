Gamen op de Android smartphone: de spelcomputer in je broekzak!

Mobiel gamen wordt steeds populairder. Volgens de huidige onderzoeken gokt ongeveer 46 procent van de mensen regelmatig op hun smartphone. Slechts een derde op de desktop en iets minder mensen gebruiken klassieke spelconsoles. Dit maakt smartphones het nummer één gaming platform en de trend zet zich duidelijk door in deze richting.

Spelontwikkelaars hebben dit ingezien en lanceren steeds nieuwere en betere spellen voor Android-smartphones. Zelfs aanbieders als Comeon casino voorzien hun klanten van een app zodat gokkasten, roulette en alle denkbare kansspelen ook zonder problemen op de smartphone gespeeld kunnen worden.

Waarom Android-smartphones zo populair zijn als gameplatform

Deze ontwikkeling is nauwelijks verrassend. Iedereen heeft zijn smartphone bij zich en daarmee is de mobiele “spelcomputer” een constante metgezel. Bovendien hebben de klanten geen afzonderlijke technische apparaten nodig om spelletjes te spelen. Desktops en consoles hebben een uitvoerapparaat nodig – de tv of de monitor – terwijl de Android-smartphone alle noodzakelijke aspecten in één klein apparaat combineert. Er is geen toetsenbord nodig. De controller is direct de smartphone. Zelfs een scherm is geïntegreerd. Bovendien ontwikkelen fabrikanten steeds geavanceerdere spelletjes voor mobiele telefoons die qua graphics gemakkelijk het niveau bereiken van consolegames.

Er is echter één klein negatief aspect: de hardware. Terwijl consolegames altijd compatibel zijn met de console, hebben smartphones en desktops hetzelfde probleem. Er wordt steeds nieuwere hardware ontwikkeld en de nieuwste games draaien soepel en speelbaar op beide platforms met nieuwere hardware. Bezitters van desktops en smartphones moeten dus na verloop van tijd ook nieuwe platforms kopen om de nieuwste games te kunnen spelen. Maar het is bekend dat dit probleem voor de meeste gamers geen problemen oplevert.

De Google Play Store als gigantische markt voor smartphone games

Overigens is het Android platform ook een ontwikkeling van Google. In 2012 – bijna precies 10 jaar geleden – werd de toenmalige “Android Market” omgedoopt tot de huidige Google Play Store. In totaal zijn ongeveer 2,7 miljoen apps beschikbaar in de winkel en het aandeel van pure smartphone games wordt geschat op 800.000 apps. Dit betekent dat gebruikers een immens portfolio aan games voor de Android-smartphone tot hun beschikking hebben. Vele zijn gratis beschikbaar (maar met aankopen in de app), maar er zijn ook betaalde Android-spellen. De prijzen verschillen echter aanzienlijk van de concurrentie van desktop- en consolegames. Voor slechts een paar euro kunnen klanten complete, grafisch complexe spellen in de Google Play Store halen.

Feit is dat Android games een prachtig tijdverdrijf zijn. Ongeacht waarvandaan, in de trein, de bus of thuis. Gamers zijn locatie-onafhankelijk en smartphones zijn compatibel met de meeste games. Klassiekers als Motorsport Manager Mobile 3, Call of Duty: Mobile, Alien: Isolation, Dirt Bike Unchained, Battlecruisers, FIFA Football, Rome: Total War en vele andere weten miljoenen smartphone-gamers te boeien. Mensen zijn ook bereid geld te investeren om games of digitale inhoud te kopen. Overigens is de titel “Spel van het Jaar” (Mobile Games Award 2022) momenteel in handen van het Android smartphone spel “Beatstar! Touch Your Music”. Eigenlijk een spel dat tact, handigheid en vaardigheid van de gebruiker vraagt.

In het casino spelen op de Android smartphone – geen probleem

Internetcasino’s bestaan al sinds de jaren negentig, toen het internet zich wereldwijd verspreidde. Maar pas veel later kwamen de eerste apps van de providers op de markt. Deze zijn niet noodzakelijkerwijs te vinden in de Google Play Store, maar worden meestal rechtstreeks op het platform van de exploitanten ter download aangeboden. Aanvankelijk was de grafische presentatie niet zo goed, maar intussen worden smartphones technisch steeds geavanceerder en is het spelen in een casino via app nu echt leuk. Het voelt bijna alsof de gebruikers zich in een groot casino bevinden. De huidige state of the art technologie zorgt voor een realistische spelervaring, zelfs voor gokkers op smartphones of tablets.

De goede oude tijd van de Gameboy en andere handhelden uit de jaren 80 en 90

In de Play Store van Google zijn heel veel spellen te downloaden. Maar helaas ontbreken de goede stukken van vroeger. De hits van Sony en Nintendo zijn niet te vinden. Maar er is een manier voor klanten om hun smartphone in een Gameboy te veranderen. Het geheim ligt in emulators en deze kunnen bijvoorbeeld worden toegepast op vroegere platforms zoals de Playstation 1 en natuurlijk de Gameboy.

Hoe werkt het principe eigenlijk? In principe wordt de emulator op de smartphone geïnstalleerd. Hiervoor is een “ROM” nodig, d.w.z. een afbeelding van de gegevensdrager van dat moment. Er wordt gesimuleerd dat een Gameboy een gegevensdrager ontvangt en het spel kan beginnen. De Gameboy wordt geëmuleerd op de smartphone en de ROM is de gegevensdrager. In principe zijn emulators niet illegaal, maar er is een grijs gebied als het gaat om het bezit van ROM’s en dergelijke.

Er zijn talrijke bronnen op het internet waar gebruikers de ROM’s kunnen downloaden. Maar zoals gezegd, in theorie zijn dit “illegale kopieën” als je het originele spel op de Gameboy niet zelf in bezit hebt gehad. De kwestie is juridisch moeilijk, maar toch erg populair.

Deze Android-smartphones zijn meer dan interessant voor gamers

Om ervoor te zorgen dat de nieuwste games uit de Play Store soepel en op het hoogste detailniveau draaien, brengen fabrikanten steeds betere modellen op de markt. Maar welke van de grote spelers zijn overtuigend op het toneel? Bijvoorbeeld het model van Xiaomi: POCO F4 GT 5G gaming smartphone. De prijs is hoog, maar veel goedkoper dan de concurrentie van Samsung of de over iOS beschikkende iPhone 14 Pro Max. Hier gebruikt de fabrikant de nieuwste processor van de generatie van Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 1) – een octa-core processor met een kloksnelheid van 3,0 gigahertz. De kwaliteit lijkt al op de prestatiegegevens van een desktopcomputer, waarbij hier de “grafische kaart” rechtstreeks door de processor wordt aangestuurd.

Klanten kunnen kiezen uit 8 of 12 gigabyte DDR5 RAM. Het AMOLED-scherm zorgt ook voor opschudding. In veel tijdschriften en bladen wordt de smartphone geprezen om zijn technologie en goede prijs-prestatieverhouding. Het valt nog te bezien welke nieuwe smartphones op basis van het Android-platform de komende jaren op de markt zullen komen. Tegenwoordig zijn de huidige toestellen bijna kleine consoles voor op zak. Momenteel worden pogingen gedaan om schermen te ontwikkelen die van dagelijkse metgezellen echte consoles maken. De enige problemen zijn latentie en transmissie.