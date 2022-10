Xiaomi Redmi A1 Nu Ook In Nederland Verkrijgbaar Voor 110 Euro

Xiaomi heeft een nieuwe budget-smartphone uitgebracht in Nederland. Het gaat om de Xiaomi Redmi A1 die draait op Android Go en een adviesprijs meekrijgt van slechts 109,99 euro.

De Xiaomi Redmi A1 is een van de goedkoopste smartphones die dit jaar op de markt is verschenen. Het is dan ook niet heel gek dat de Redmi A1 niet heel krachtig is. Zo maakt de smartphone bijvoorbeeld gebruik van een MediaTek Helio A22-processor, die ook in 2019 al te vinden was in budget-smartphones.

Het scherm is 6,52-inch groot en heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. De randen rondom het scherm zijn een stuk dikker dan de schermranden van de meeste smartphones die tegenwoordig op de markt verschijnen. Intern vinden we verder 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een grote 5000 mAh accu en een dubbele rear-camera met een 8MP hoofdlens en een dieptesensor.

De Xiaomi Redmi A1 draait op Android 12 Go. Dit is een kale versie van Android dat is geoptimaliseerd voor smartphones met minder krachtige hardware. De smartphone heeft een plastic behuizing in de kleuren zwart, groen en blauw en is onder andere verkrijgbaar bij MediaMarkt.

via [androidplanet]