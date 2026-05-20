Samsung Galaxy S26, A57 en A54 Ontvangen Mei-update

De beveiligingsupdate van mei rolt uit naar meer Samsung-smartphones. Dit keer staat de mei-update klaar voor de smartphones in de Galaxy S26-serie en voor twee toestellen in de Galaxy A-lijn.

De mei-update rolt nu uit naar vijf smartphones van Samsung. Het gaat om de Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy A57 en Galaxy A54. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar installeert wel de beveiligingspatch van mei. Deze patch dicht enkele kwetsbaarheden in Android en de One UI-schil, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten.

Het kan een aantal dagen duren voordat de mei-update voor alle gebruikers beschikbaar is en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]