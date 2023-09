Het traditionele roulette spel is de laatste jaren steeds meer van gedaante gewisseld. Hoewel het tafelspel nog altijd in het landgebonden casino kan worden gespeeld, zullen steeds meer spelers in Nederland hun inzet doen in het online casino en het live casino. Terwijl online roulette het mogelijk heeft gemaakt dat er altijd kan worden gespeeld, brengt live roulette de interactie uit het echte casino.

Voor de spelers die hun inzet online doen geldt dat er steeds meer bezoekers afkomstig zijn vanaf mobiele apparaten. Apparaten zoals smartphones en tablets zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de bezoeken en casino’s passen zich daarop aan. Online roulette verplaatst zich steeds meer naar smartphones.

Online casino’s spelen in op mobiele bezoekers

Daarbij moet wel worden gezegd dat het eigenlijk de spelmakers zijn die de aandrijvers zijn van de mobiele optimalisatie. Zij zijn er verantwoordelijk voor geweest dat online casino’s hun spellen konden aanbieden aan spelers die gebruik maakten van mobiele apparaten. Vervolgens hebben deze casino’s hun websites ook mobielvriendelijk gemaakt. Spelmaker Evolution Gaming was bovendien hoogst verantwoordelijk voor de verschuiving van online tafelspellen naar live varianten, wat ervoor heeft gezorgd dat online casino’s hun spelaanbod, website, bonussen, en algehele service daar ook op hebben afgestemd. Al met al is tegenwoordig de hele site mobielvriendelijk; van de homepagina tot de betaalpagina en van de lobby tot aan de online klantenservice.

Online roulette steeds interactiever

De groei van online roulette zou niet mogelijk zijn geweest zonder de lancering van live roulette. Tegenwoordig is roulette spelen mogelijk met de begeleiding door een live dealer die vanuit een HD tot 4K-verbinding in contact staat met de speler thuis. Dit wordt gedaan door live te streamen vanuit een live studio waarbij er door de menselijke dealer daadwerkelijk aan een roulette wiel wordt gespind en de resultaten worden meegedeeld op dezelfde manier als dat in het echte casino gebeurt. Het enige verschil is dat de speler niet fysiek aan tafel zit, maar in zijn of haar eigen omgeving meekijkt en inzet op de verschillende inzetmogelijkheden.

Online roulette geoptimaliseerd voor mobiel

De dealer beantwoordt vragen die via de live chat service binnen komen en is daardoor geheel interactief. De cameraverbinding is echter eenzijdig en de croupier ziet op zijn of haar beurt niet de speler thuis. Dit maakt online roulette steeds interactiever en verklaart waarom steeds meer spelers voor het gemak van de eigen woonkamer kiezen om alsnog de ultieme roulette ervaring te kunnen krijgen. Deze dienstverlening is inmiddels volledig geoptimaliseerd voor mobiele apparaten waardoor de speler op elk moment en op elke plek een inzet kan doen op rood of zwart, even of oneven, of een van de andere side bets.