Huawei Introduceert Op 7 Mei Meerdere Producten

Huawei heeft op 7 mei een evenement ingepland voor de introductie van verschillende nieuwe producten. We verwachten meerdere wearables, maar ook tablets en laptops te zien. De fabrikant zal waarschijnlijk geen nieuwe smartphones introduceren.

Niet alleen Apple, maar ook Huawei is van plan om op 7 mei nieuwe producten te introduceren. Gedeelde beelden op X (aka Twitter) laten zien dat Huawei meerdere producten in verschillende categorieën zal presenteren. Zo verwachten we onder andere een speciale variant van de Huawei Watch 4 Pro, die gebaseerd is op de ruimte. Huawei presenteerde deze uitvoering eerder al voor de Chinese markt, maar mogelijk verschijnt de smartwatch na 7 mei ook buiten China op de markt. Het design van de smartwatch is gebaseerd op een ruimteraket en de behuizing is gemaakt van titanium en keramiek.

Een andere wearable die we mogelijk te zien krijgen is de Huawei Watch Fit 3. Gelekte beelden tonen een fitnesstracker die net als de Apple Watch een vierkant scherm heeft en aan de zijkant is voorzien van een draaibaar kroonwiel. Verdere details over de Watch Fit 3 hebben we nog niet.

Als laatste is Huawei van plan om nieuwe Matebooks en MatePads te introduceren. De Matebooks zijn high-end laptops die draaien op Windows en de MatePads zijn tablets die draaien op EMUI. EMUI is gebaseerd op Android, maar heeft geen ondersteuning voor Google-diensten. Na de presentatie op 7 mei kunnen wij alle details met jullie delen.

