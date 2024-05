Samsung Galaxy A55 Ontvangt April-update

Nadat de Samsung Galaxy A55 een paar dagen geleden een 4G-update ontving, staat er nu alweer een nieuwe update klaar voor de smartphone. Dit keer installeert de update de beveiligingspatch van april 2024.

In één week tijd heeft Samsung twee updates uitgerold naar de Galaxy A55. De nieuwste update werkt de beveiligingspatch bij naar die van april 2024. De patch van april bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden.

De update met firmwareversie A556BXXS2AXD3 is 203MB groot en bestaat uit 27 fixes voor Android OS en 17 fixes voor Samsung’s eigen One UI-schil. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy A55.

via [galaxyclub]