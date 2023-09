Xiaomi Watch 2 Pro En Smart Band 8 Aangekondigd Voor Europese Markt

Xiaomi heeft deze week niet alleen de Xiaomi 13T en 13T Pro aangekondigd, maar ook de Xiaomi Watch 2 Pro. Daarnaast heeft de fabrikant de Smart Band 8 aangekondigd voor de Europese markt.

Xiaomi heeft tijdens een evenement in Berlijn de Xiaomi Watch 2 Pro gepresenteerd. De Watch 2 Pro is een smartwatch die draait op Wear OS, waardoor de smartwatch ook toegang heeft tot de Google Play Store. Dankzij de Play Store kun je Google Maps, Spotify, WhatsApp en vele andere populaire apps installeren.

De Xiaomi Watch 2 Pro beschikt over een Snapdragon W5 Plus Gen 1-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte en een 495 mAh accu die zo’n twee tot drie dagen meegaat op één acculading. Het ronde AMOLED-scherm is 1,43 inch groot en heeft een resolutie van 466 bij 466 pixels. De Xiaomi Watch 2 Pro heeft een waterdichte behuizing van roestvrijstaal en heeft aan één kant een fysieke knop waarmee je door de interface kunt navigeren. Xiaomi levert de Watch 2 Pro met een lederen of siliconen polsbandje.

Uiteraard is de Xiaomi Watch 2 Pro ook uitgerust met allerlei sensoren om je hartslag, work-outs, slaap, stress en het zuurstofniveau van je bloed in de gaten te houden. Daarnaast heeft de smartwatch een ingebouwde GPS.

De reguliere Xiaomi Watch 2 Pro krijgt een adviesprijs mee van 269 euro. Er is ook een LTE-variant verkrijgbaar. Dit model met ingebouwde esim kost 329 euro.

Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi heeft ook nog de Smart Band 8 geïntroduceerd voor de Europese markt. Deze fitnesstracker verscheen in april al in China op de markt. De Xiaomi Smart Band 8 heeft een 1,62-inch scherm met een resolutie van 490 bij 192 pixels. De accu van de fitnesstracker gaat maximaal 16 dagen mee als je het always-on display niet hebt ingeschakeld. Met het always-on aan gaat de accu zo’n 5 dagen mee. De Xiaomi Smart Band 8 krijgt in Europa een adviesprijs mee van 49,99 euro.

via [androidplanet]