Kingdom Hearts Missing-Link Komt In 2024 Uit Voor Android en iOS

Square Enix heeft bekendgemaakt dat het bedrijf in 2024 de game Kingdom Hearts Missing-Link uitbrengt voor Android en iOS. Kingdom Hearts Missing-Link is een actie-rpg die gebruik maakt van gps, maar om het spel te spelen is het niet nodig om naar buiten te gaan.

De onderstaande trailer maakt duidelijk dat spelers de wereld rond kunnen “zonder naar buiten te stappen“. Dankzij de trailer weten we ook dat de Disney-personages Mickey Mouse, Simba, Woody, Ariel, Aladdin en Winnie the Pooh in de game zitten.

Square Enix kondigde Kingdom Hearts Missing-Link in april van 2022 al aan en in de Verenigd Koninkrijk en Australië kunnen spelers al aan de slag met de bèta-versie van het spel. Een exacte releasedatum van de stabiele versie hebben we nog niet. We weten alleen dat het spel ergens in 2024 zal worden uitgebracht voor Android en iOS.

