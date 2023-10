ChatGPT Plus Ontvangt Update Met PDF-ondersteuning

OpenAI heeft een update uitgebracht voor ChatGPT Plus. De update maakt het mogelijk om PDF-bestanden te analyseren. Gebruikers kunnen de pdf’s uploaden via de chatbox van ChatGPT.

OpenAI heeft nog geen aankondiging gedaan op de website van het bedrijf, maar de update is voor een deel van de gebruikers al wel beschikbaar. Het is niet duidelijk vanaf wanneer de update voor iedereen beschikbaar is.

Naast het analyseren van pdf’s is het nu ook mogelijk om afbeeldingen die gebruikers uploaden aan te passen. In een demo zien we het resultaat van de opdracht “make an image like this dog but then running“. Je kunt de nieuwe functies alleen gebruiken met het betaalde abonnement ChatGPT Plus.

New ChatGPT (All Tools) is INCREDIBLE! 🌟



With the new update, you can upload an image and ask to modify it!



All in 1 prompt, 30 seconds. Goodbye Photoshop?



Thoughts?pic.twitter.com/qjrUARjvdw — Alex Northstar (@NorthstarBrain) October 29, 2023

via [tweakers]