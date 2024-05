Audiofabrikant Moondrop Introduceert Smartphone Met 3.5mm En 4.4mm Aansluitingen

Moondrop heeft een eigen Android-smartphone geïntroduceerd. De smartphone heet Moondrop MIAD 01 en wordt gepromoot als “mobiel 5g hi-fi-apparaat“. De MIAD 01 beschikt over zowel een reguliere 3.5mm koptelefoons als een 4.4mm koptelefoonaansluiting.

Ben je een audiofiel en opzoek naar een nieuwe smartphone, dan is de MIAD 01 misschien interessant. De MIAD 01 beschikt onder andere over twee Cirrus Logic MasterHiFi-dacs en een 6-laagsaudiocircuit met goudcoating en een eigen voeding. Deze hardware levert een dynamisch bereik van 132dB en signal-to-noise-ratio van 117dB. In de Audio Center-app kun je een digital signal processing-functie en hardwarematige 100-levelvolumeregeling vinden. Daarnaast heeft de 4.4mm aansluiting ondersteuning voor gebalanceerde kabels.

De Moondrop MIAD 01 heeft een 6,7-inch scherm met een 1080p resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 7050-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens. De Moondrop MIAD 01 draait op Android 13 en is in China verkrijgbaar voor omgerekend ongeveer 320 euro. Het is onduidelijk hoeveel Android-updates de smartphone zal ontvangen.

via [AW]