LG Velvet Ontvangt Beveiligingspatch Van Juli 2020

LG is eerder dit jaar gestopt met de smartphonetak van het bedrijf, maar bestaande vlaggenschip-smartphones krijgen nog wel een tijdje updates. De LG Velvet heeft zojuist de beveiligingspatch van juli 2020 ontvangen.

Gebruikers van de LG Velvet melden dat ze een nieuwe update hebben ontvangen. De update met versienummer V20g-JUL-05-2021 is ongeveer 200MB groot. In de changelog staat niet of LG verbeteringen heeft doorgevoerd, maar de update installeert wel de beveiligingspatch van juli 2021. Deze patch dicht de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem waardoor de smartphone weer wat beter is beveiligd tegen kwaadaardige software.

Ondanks dat LG geen smartphones meer verkoopt beloofde de fabrikant om nog wel updates uit te rollen naar onder andere de LG Velvet. Naast de beveiligingspatches krijgt de LG Velvet ook nog een update naar Android 12 en Android 13.

