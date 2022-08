Zijn online casino apps voor Android wel zo veilig?

Je wilt bij een legaal casino spelen zoals Unibet, Jack’s, 777, Fairplay of Betcity en zoekt direct naar de applicatie in Google Play Store. Je komt er al snel achter dat veel van de legale casino’s geen applicatie hebben.

Veel Nederlanders die werken op een Android Smartphone hebben hier last van, de Google Play Store is namelijk de meest gebruikte “Applicatie Winkel” van Nederland en gokbedrijven hebben een lastige tijd om hierop te komen! Er zijn maar enkele aanbieders die het tot nu toe is gelukt, waaronder Hillside Media (moederbedrijf van BET365).

De directe Android-Store concurrenten zoals Amazon Appstore, Huawei AppGallery en de Galaxy Store zijn in Nederland vele malen kleiner, dus dit is geen goed alternatief.

Dus wat moet je doen om toch over casino’s op je Android telefoon te beschikken als de officiële kanalen niet werken? En hoe weet je dan of een casino app voor een Android Smartphone of Tablet wel betrouwbaar is?

Voor je begint is het belangrijk om te bekijken of je over de juiste Androidversie beschikt. Voor de installatie zijn minimum systeemvereisten van toepassing. Zo moet je minimaal over Android 8 of hoger beschikken. Het spreekt voor zich dat je enkel kan gokken wanneer je een actieve internetverbinding hebt.

Voldoet je telefoon hieraan? Dan leggen wij uit wat je kan doen om veilig een casino applicatie te installeren zonder dat je telefoon al te veel risico loopt. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om de Mobiele website als Startscherm in te stellen.

Oplossing 1: Applicatie direct van het Casino downloaden

Waar weet je zeker dat je met het origineel te maken hebt? Juist, bij de website van de ontwikkelaar zelf!

Download dus altijd de applicatie via de casino website zelf. Dit om te vooromen dat je met onveilige Apps te maken krijgt waar een achterdeur is ingebouwd.

Ga dus nooit naar derde partijen zoals Softonic, Uptodown, CNET of Appsdrop. Deze staan bekend als betrouwbare websites, maar waarom zou je extra risico lopen als het niet nodig is.

Nadat je de applicatie hebt gedownload en je klaar bent voor de installatie krijg je direct een aantal waarschuwingen te zien op je Android Smartphone:

Is de App wel veilig?

Weet je zeker dat je een ongeautoriseerde Applicatie wilt downloaden en installeren?

Zolang je het bestand direct bij de website zelf downloadt is het te vertrouwen. Het gaat hierbij om een .APK bestand die je Android apparaat zal herkennen. De installatie gaat na het wegklikken van de waarschuwingen en het accepteren van de risico’s van start.

Tot wel 4 App’s voor hetzelfde casino

De meeste online casino’s hebben ervoor gekozen om meerdere applicaties te bouwen, het was blijkbaar lastig om Poker, Live Casino, Gokkasten en sportweddenschappen samen te voegen in dezelfde App.

Bepaal dus voor je alles gaat installeren op je Smartphone in welke spellen je interesse hebt. Via de mobiele website kan je al bekijken of alle spellen aanwezig zijn. Voor de betere ervaring op Android telefoons raden we hierbij Jack’s casino, Bet365 en Unibet aan, deze partijen hebben al veel ervaring in de markt.

Oplossing 2: Startscherm gebruiken van de Casinowebsite

Een aantal legale gokwebsites hebben ervoor gekozen om helemaal geen applicatie te maken. Dit zijn Bingoal Casino, Kansino, Fairplay, Circus en 777 casino. Gelukkig zijn deze websites, op Bingoal na, wel erg gebruiksvriendelijk gemaakt voor Android Smartphones.

Je kan er in dit geval voor kiezen om de website via Google Chrome toe te voegen aan je Starscherm. Daarmee heb je wel direct toegang tot de kansspelwebsite wanneer je de telefoon ontgrendeld.

Veilig gokken? Google-Play nog altijd terughoudend met gok-applicaties

De reden dat je bijna geen gok-gerelateerde zaken kan terugvinden bij Google is eenvoudig. Google is in tegenstelling tot Apple erg terughoudend met het accepteren van applicaties die met online gokken te maken hebben. Zeker als het om echt geld gaat.

In de beginfase duurt het dus lang voor je nieuwe vergunninghouders via Google-Play kan terugvinden. Wij verwachten dat ze in de loop van 2023 worden toegevoegd, ruim een jaar na de legalisering van de markt.

Disclaimer: Wij van Androidics.nl willen gebruikers van Android apparaten naar een veilige speelomgeving leiden. Deze tekst is niet bedoelt om online gokken aan te moedigen. Speel alleen met geld wat je makkelijk kan missen, 18+.