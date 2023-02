“Android Krijgt Ingebouwde Webcam Functie”

Er zijn aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat Google aan een functie werkt waarmee je een Android-apparaat als USB-webcam kunt gebruiken. Dit is momenteel al mogelijk via apps van derde partijen, maar Google lijkt de functie nu standaard in het Android-besturingssysteem te bouwen.

In de code van Android is de optie ‘DeviceAsWebcam‘ gevonden, waarmee ‘een Android-apparaat kan dienen als een webcam’. Dit ontdekte telecomjournalist Mishaal Rahman. Het lijkt te gaan om een functie die in alle nieuwe Android-apparaten te vinden zal zijn en dus niet alleen in Google’s eigen Pixel-apparaten.

Sommige smartphones beschikken al over een webcam-functie. Zo kun je met de Motorola Edge 20 de USB-modus ‘webcam’ inschakelen via de instellingen op de smartphone. Hierna kunnen gebruikers het apparaat op een computer aansluiten en zal de computer de smartphone herkennen als een uvc-camera. Naar verwachting zal Google de webcam-functie in Android 14 toevoegen. Deze versie van Android zal later dit jaar worden uitgebracht.

via [tweakers]