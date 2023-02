“Eerste Foto Van Sony Xperia 1 V Gelekt”

Op het internet is een foto opgedoken waarop de Sony Xperia 1 V te zien zou zijn. Het is voor het eerst dat we de aankomende vlaggenschip-smartphone van de Japanse fabrikant te zien krijgen.

Ondanks dat Sony in vergelijking met fabrikanten als Samsung, Xiaomi en Apple slechts een kleine speler is op de smartphonemarkt, brengt de fabrikant toch jaarlijks een aantal high-end smartphones uit. Zo krijgen we dit jaar de opvolger van de Xperia 1 IV te zien, die de naam Xperia 1 V meekrijgt. Op de Chinese social media website Weibo is nu een foto opgedoken waarop de achterkant van de Xperia 1 V te zien zou zijn.

Sony kiest weer voor een slanke camera module, waarbij de lenzen onder elkaar zijn geplaatst. Het valt echter op dat de Xperia 1 V over drie lenzen beschikt, in plaats van vier lenzen op de Xperia 1 IV. De ‘Time of Flight’-sensor lijkt dit keer te ontbreken. Deze sensor werd bij de Xperia 1 IV gebruikt om diepte-informatie te verzamelen bij het maken van een foto. De camera-setup lijkt dus te bestaan uit een hoofdlens, een groothoeklens en een periscopische zoomlens waarmee je ver kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Specificaties hebben we nog niet, maar de Xperia 1-serie bestaat uit high-end toestellen met krachtige specificaties en een flink prijskaartje. Zo verscheen de Xperia 1 IV vorig jaar op de markt met een adviesprijs van 1299 euro. Een introductiedatum voor de Xperia 1 V hebben we nog niet, maar mogelijk toont Sony de smartphone tijdens de aankomende Mobile World Congress op 27 februari.

via [androidplanet]