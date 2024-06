Samsung Heeft Komst Galaxy Watch FE “Bevestigd”

Samsung zal volgende maand waarschijnlijk meerdere nieuwe smartwatches introduceren, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant lijkt nu al te hebben bevestigd dat er een Galaxy Watch FE op de markt verschijnt.

Geruchten over Samsung’s nieuwe smartwatches gaan al een tijdje rond. Zo krijgen we volgens de geruchten volgende maand niet alleen de Galaxy Watch 7 te zien, maar ook de Galaxy Watch 7 Ultra. Daarnaast zou Samsung van plan zijn om een goedkopere smartwatch op de markt te brengen onder de naam Galaxy Watch FE. De komst van de Watch FE lijkt Samsung nu te bevestigen, zo blijkt uit een ontdekking van MySmartPrice.

De website MySmartPrice heeft op de officiële website van Samsung namelijk een supportpagina van de Watch FE gevonden. De smartwatch, met modelnummer SM-R861, is een voordeligere variant van de Galaxy Watch 7 en aangezien de supportpagina nu al online staat zal de officiële introductie niet lang meer op zich laten wachten.

Details over de Galaxy Watch FE worden niet genoemd op de supportpagina, maar volgens eerdere geruchten is de Galaxy Watch 7 gebaseerd op de Galaxy Watch 4 uit 2021. De Galaxy Watch 4 heeft een 1,4-inch scherm en is verkrijgbaar als 40 en 44 millimeter uitvoering. De officiële introductie van de Galaxy Watch 7, Watch 7 Ultra en Watch FE zal mogelijk op 10 juli plaatsvinden tijdens een evenement in Parijs.

via [androidplanet]