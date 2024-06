Xiaomi Redmi 13 4G Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft zojuist de Redmi 13 4G aangekondigd. De Xiaomi Redmi 13 4G is een voordelige smartphone met een groot scherm, een 108MP camera en een adviesprijs van slechts 199 euro.

Mensen die opzoek zijn naar een nieuwe budget-smartphone kunnen binnenkort kiezen voor de Xiaomi Redmi 13 4G. De nieuwe smartphone beschikt over een 6,79-inch LCD-scherm met een resolutie van 2460 bij 1080 pixels, een 90Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 550 nits. Door de lage piekhelderheid is het scherm helaas niet goed leesbaar in direct zonlicht.

Intern vinden we een MediaTek Helio G91 Ultra-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5030 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. Voorop vinden we een 13MP selfie-camera en achterop een dubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Een groothoeklens of macrolens ontbreken. De smartphone draait uit de doos op Android 14 met de HyperOS-schil.

De Xiaomi Redmi 13 4G is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw, roze en geel voor een adviesprijs van 199 euro (6GB + 128GB) of 229 euro (8GB + 256GB).

via [androidplanet]