“Samsung Werkt Aan Goedkopere Galaxy Watch FE”

Samsung zou van plan zijn om dit jaar een groot aantal smartwatches op de markt te brengen. Eerder schreven wij al dat Samsung zou werken aan maar liefst drie modellen voor in de Galaxy Watch 7-serie, maar volgens de laatste geruchten komt daar nog een vierde smartwatch bij. Samsung zou werken aan een goedkopere Galaxy Watch FE.

Naar verwachting brengt Samsung dit jaar de reguliere Galaxy Watch 7, de Watch 7 Classic en de Watch 7 Pro op de markt. De 7 Pro is een grotere en krachtigere uitvoering en de 7 Classic heeft een draairing om het scherm. Android Headlines schrijft nu dat er nog een vierde Galaxy Watch onderweg is. Het gaat om de Galaxy Watch FE, die voor minder geld op de markt verschijnt.

Volgens de geruchten lijkt de Galaxy Watch FE veel op de Galaxy Watch 4 uit 2021. De smartwatch maakt dus gebruik van oudere hardware, maar daardoor kan de adviesprijs wel flink omlaag. Veel details over de “Fan Edition” van de Galaxy Watch hebben we echter nog niet. We verwachten dat de Galaxy Watch FE draait op WearOS en dat de randen rondom het scherm dikker zijn dan die van de Galaxy Watch 6– en 7-smartwatches.

De Galaxy Watch FE verschijnt mogelijk al eerder op de markt dan de Galaxy Watch 7-serie. Naar verwachting zal Samsung de Galaxy Watch 7 in juli introduceren. Wat voor adviesprijs de Galaxy Watch FE meekrijgt is nog onduidelijk.

via [androidplanet]