“Specificaties Samsung Galaxy S25 FE Gelekt”

Bijna alle specificaties van de Samsung Galaxy S25 FE zijn uitgelekt. De smartphone krijgt volgens de geruchten een snellere processor, maar een kleinere accu. Wel kan de accu sneller opladen dan zijn voorganger.

De specificaties van de Galaxy S25 FE zijn gedeeld door de website Android Headlines. De smartphone verschijnt mogelijk deze maand al op de markt. Volgens de bron is de Samsung Galaxy S25 FE 161,3 bij 76,6 bij 7,4 millimeter groot en weegt de smartphone slechts 190 gram. Dit is 23 gram lichter dan zijn voorganger.

Intern vinden we een Exynos 2400-processor met 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh. Dit is iets kleiner dat de 4700 mAh accu in de Galaxy S24 FE, maar de accu kan wel met 45 watt snelladen in plaats van 25 watt. De camera-setup aan de achterzijde blijft hetzelfde. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom. De selfie-camera krijgt wel een upgrade, van een 10MP resolutie naar een 12MP resolutie.

Wat voor adviesprijs de Samsung Galaxy S25 FE meekrijgt weten we nog niet, maar de Galaxy S24 FE verscheen op de markt voor 749 euro.

via [androidplanet]