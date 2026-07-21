Ook Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Volledig Uitgelekt

Eerder schreven wij al dat de Samsung Galaxy Watch 9 vlak voor de introductie volledig is uitgelekt, maar nu liggen ook de specificaties en beelden van de Galaxy Watch Ultra 2 op straat. De officiële introductie zal morgen plaatsvinden.

De Galaxy Watch Ultra verscheen twee jaar geleden op de markt en krijgt morgen een opvolger. Vrijwel alle specificaties van de Galaxy Watch Ultra 2 zijn inmiddels al uitgelekt. Volgens de website Nokia Power User krijgt de smartwatch een enorme 800 mAh accu. Dat is 35 procent groter dan de accu in de originele Galaxy Watch Ultra. Dit in combinatie met vernieuwde hardware resulteert waarschijnlijk in een flink langere accuduur.

Ondanks de grotere accu is de behuizing van de Galaxy Watch Ultra 2 ongeveer 12 procent dunner. Dat is goed nieuws, want de Watch Ultra is een vrij forse smartwatch. Ook is de behuizing met een IP69K-certificatie beter beschermd tegen stof en water. Intern vinden we een Snapdragon Wear Elite-chip, die een stuk krachtiger is dan zijn voorganger en beter overweg kan met AI-functies. Als laatste heeft het AMOLED-scherm een hogere piekhelderheid van 5000 nits.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 zal morgen 22 juli plaatsvinden tijdens een Galaxy Unpacked-event in Londen. Samsung zal morgen ook de Galaxy Watch 9 en de nieuwste vouwbare smartphones introduceren.

via [androidplanet]