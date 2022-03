“Samsung Galaxy Watch 5 Krijgt Grotere Accu”

Samsung zal in augustus of september de Galaxy Watch 5 introduction en de eerste geruchten zijn inmiddels opgedoken. Zo krijgt de smartwatch onder andere een grotere accu in vergelijking met de Galaxy Watch 4. De Galaxy Watch 4 is een populaire smartwatch die draait op Wear OS.

De Samsung Galaxy Watch 4 die vorig jaar op de markt verscheen is goed ontvangen en zorgde door zijn populariteit voor een flinke groei van het marktaandeel van Google’s Wear OS-besturingssysteem. Met de overstap van Samsung’s eigen besturingssysteem Tizen naar Google’s besturingssysteem Wear OS heeft de smartwatch een stuk meer functies gekregen, maar dit heeft wel impact op de accuduur.

Uit informatie van een Zuid-Koreaanse keuringsinstantie blijkt nu dat Samsung de accucapaciteit in de Galaxy Watch 5 wil verhogen van 247 mAh naar 276 mAh. Dit is een verhoging van zo’n 12 procent en moet een aantal uren aan de totale accuduur toevoegen. Naast de reguliere Galaxy Watch 5 komt er waarschijnlijk ook nog een Galaxy Watch 5 Classic. Dit model is groter en beschikt daardoor naar verwachting ook over een nog grotere accu.

Eerdere geruchten spraken over de aanwezigheid van een thermometer. Hiermee kan de Galaxy Watch 5 veranderingen aan je lichaamstemperatuur opmerken en zo bijvoorbeeld vaststellen of de dragen koorts heeft.

via [AW]