Eerste Details Van Samsung Galaxy Tab S12-serie Opgedoken

Samsung werkt aan zijn nieuwste generatie high-end tablets, genaamd Galaxy Tab S12 Plus en Tab S12 Ultra. In het geruchtencircuit zijn nu de eerste details van de tablets opgedoken.

Elke herfst brengt Samsung nieuwe tablets op de markt en in 2026 kijken we uit naar de Samsung Galaxy Tab S12 Plus en Galaxy Tab S12 Ultra. De Tab S12 Plus is de “kleinste” van de twee en beschikt over een 12,4-inch scherm. De Tab S12 Ultra beschikt opnieuw over een 14,6-inch scherm. Hieronder zien we de eerste foto van de Tab S12 Plus.

Volgens de geruchten draaien beide tablets op de krachtige MediaTek Dimensity 9500-processor. Qua design zien de Galaxy Tab S12-tablets er net zo uit als hun voorgangers. Ook krijgen de tablets dezelfde accu en opnieuw ondersteuning voor de S Pen. Samsung lijkt dus geen hele grote veranderingen door te voeren.

Helaas zal de prijs van de Galaxy Tab S12 Plus en S12 Ultra vermoedelijk wel stijgen. Tech-producten worden namelijk steeds duurder doordat de prijs van geheugen de afgelopen jaren flink is gestegen. De Galaxy Tab S10 Plus kreeg in 2014 een adviesprijs mee van 1119 euro en de Galaxy Tab S11 Ultra van vorig jaar verscheen voor 1339 euro op de markt. Dit zijn de minimale adviesprijzen die we kunnen verwachten voor de Tab S12 Plus en Tab S12 Ultra.

via [androidplanet]