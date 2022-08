Garmin Introduceert Uitgebreide Sporthorloge Enduro 2

Garmin heeft een nieuwe sporthorloge aangekondigd onder de naam Enduro 2. De Garmin Enduro 2 heeft onder andere een lange accuduur, een groot touchscreen, topografische kaarten en de mogelijkheid om op te laden via zonne-energie. Voor al dit moois moet je echter wel een flink bedrag op tafel leggen.

De Enduro 2 brengt een aantal opvallende verbeteringen met zich mee ten opzichte van de eerste Enduro-smartwatch. Zo is het 1,4-inch scherm van de Enduro 2 nu aanraakgevoelig. Wel heeft de smartwatch opnieuw fysieke knoppen, voor wanneer je het touchscreen niet wilt gebruiken. Het scherm heeft een Power Sapphire-laag ter bescherming. De behuizing is 51mm groot en is gemaakt van titanium.

De Garmin Enduro 2 gaat volgens de fabrikant in GPS-modus maar liefst 150 uur mee. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de 80 uur levensduur van de originele Garmin Enduro. In smartwatchmodus gaat de accu tot maximaal 46 dagen mee. Garmin heeft de Enduro 2 opnieuw voorzien van oplaadmogelijkheden via zonne-energie.

De Garmin Enduro 2 krijgt een adviesprijs mee van maar liefst 1099,99 euro. De smartwatch is dus niet voor iedereen weggelegd.

via [tweakers]