Samsung Galaxy S26 Ultra-gebruikers Klagen Over Rode Vlek Op Scherm

Mensen met een Samsung Galaxy S26 Ultra klagen sinds kort over een rode vlek op het scherm. De vlek is heel licht, maar wel opvallend genoeg om te irriteren. Gelukkig gaat het niet om een hardwareprobleem en kan het worden opgelost met een software-update.

Bij verschillende gebruikers is een lichte rode vlek te zien op het scherm van de Samsung Galaxy S26 Ultra. Dit blijkt uit klachten op Reddit, X en het Koreaanse forum Naver. Het gaat om een rechthoekige rode verkleuring in het midden van het scherm. De vlek valt vooral op wanneer de helderheid van het scherm op maximaal staat.

Veel gebruikers dachten dat het om een probleem ging met het OLED-scherm, maar gelukkig heeft Samsung laten weten dat het geen hardwaredefect is. Het probleem wordt veroorzaakt door een optimalisatie van het scherm in combinatie met de nieuwe LEAD 2.0 Privacy Display-technologie. Samsung laat weten dat het kan worden opgelost met een software-update, waar de fabrikant momenteel aan werkt.

Het is nog onduidelijk wanneer de update zal worden uitgerold, maar we verwachten dat we niet heel lang hoeven te wachten.

via [droidapp]