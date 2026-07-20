Specificaties Van Google Pixel 11a Uitgelekt

De introductie van de Google Pixel 11a is nog ver weg, maar geruchten over de smartphone duiken nu al op. Zo zijn een hoop specificaties uitgelekt en weten we in welke kleuren de Pixel 11a waarschijnlijk op de markt verschijnt.

De Google Pixel 10a is nog niet zo lang verkrijgbaar, maar verwijzingen naar de Pixel 11a zijn nu al opgedoken in verschillende Google-apps. Ook zijn de eerste specificaties uitgelekt. Volgens de geruchten beschikt de smartphone onder andere over een nieuwe Tensor G6-chip met een Titan M3-beveiligingschip en een MediaTek M90 modem. Ook krijgt de Pixel 11a minimaal 8GB werkgeheugen, een 4870 mAh accu en een 6,3-inch scherm met een resolutie van 2424 x1080 pixels, een adaptieve verversingssnelheid van 60 tot 120 Hz en een piekhelderheid van 3350 nits.

Google zal de Pixel 11a in vier verschillende kleuren op de markt brengen. Namelijk Obsidian (zwart), Olive (groen), Frost (paars) en Fog (zilver). Voordat Google de Pixel 11a zal introduceren, brengt de fabrikant eerst nog de reguliere Pixel 11-serie op de markt. De nieuwe high-end smartphones krijgen onder andere een verbeterde Face Unlock.

De ontwikkeling van de Google Pixel 11a is nog in een erg vroeg stadium, waardoor we aanraden om de geruchten nog even met een flinke korrel zout te nemen. De introductie van de reguliere Google Pixel 11-serie zal waarschijnlijk op 12 augustus plaatsvinden.

via [droidapp]