Samsung Ook In 2019 Grootste Smartphonefabrikant

Samsung wist in 2019 opnieuw meer smartphones te verkopen dan de concurrentie. Huawei blijft in de tussentijd groeien en komt steeds dichterbij Samsung. Apple staat nog steeds op de derde plek, gevolgd door Xiaomi.

Dit blijkt uit cijfers van Strategy Analystics. De top vijf grootste fabrikanten bestaat in 2019 opnieuw uit dezelfde namen. Samsung deed het opnieuw goed en wist met 0,6 procent te groeien tot een marktaandeel van maar liefst 20,9 procent. Huawei groeide wat sneller, namelijk van 14,4 procent in 2018 tot een marktaandeel van 17 procent in 2019. Apple’s marktaandeel daalde met 0,4 procent naar 14 procent.

De top vijf wordt afgemaakt door Xiaomi en Oppo, die nu 8,8 procent en 8,1 procent van de markt in handen hebben. We zien dat de vijf grootste smartphonefabrikant steeds meer marktaandeel van de kleinere fabrikanten afsnoepen.

via [AW]