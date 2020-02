“Scherm Samsung Galaxy Z Flip Gevoelig Voor Krassen”

Het scherm van de Samsung Galaxy Z Flip is net zo gevoelig voor krassen als de Galaxy Fold en Motorola Razr. Dit blijkt uit tests van JerryRigEverything. Dit is onverwachts, want Samsung heeft voor de Galaxy Z Flip een nieuw materiaal gebruikt die sterker zou moeten zijn.

JerryRigEverything voert op zijn YouTube-kanaal duurzaamheid tests uit om te zien hoe sterk een smartphone is. Hierbij worden onder andere een buigtest, een vuurtest en een krastest uitgevoerd. Tijdens de krastest van de Galaxy Z Flip blijkt dat bij level 2 en 3 al krassen ontstaan op het scherm, terwijl de schermen op reguliere smartphones meestal pas bij level 6 en 7 beschadigen.

Een zwakker scherm op een vouwbaar toestel is te verwachten, maar Samsung heeft voor de Galaxy Z Flip een verbeterde technologie gebruikt waardoor het vouwbaar scherm steviger zou moeten zijn dan die van de Galaxy Fold. De Galaxy Z Flip is namelijk niet uitgerust met een plastic beschermlaag, maar met een laagje ‘ultra thin glass’. Uit de test van JerryRigEverything blijkt nu dat er bovenop het laagje glas alsnog een laagje plastic zit, waardoor krassen nog steeds snel voorkomen. Je kunt de volledige test hieronder bekijken.

via [tweakers]