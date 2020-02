“Samsung Galaxy A31 Beschikt Over Grote Accu en 48MP Camera”

Er zijn specificaties uitgelekt van de Samsung Galaxy A31, een aankomende budget-smartphone. Volgens de gelekte details beschikt de smartphone onder andere over een 5000 mAh accu en een 48MP camera.

De Galaxy A-serie van Samsung is erg succesvol. De Zuid-Koreaanse fabrikant werkt daarom hard aan verschillende opvolgers, waaronder de opvolger van de bovenstaande Galaxy A30. De doorgaans goedgeïnformeerde website Sammobile heeft nu een foto gedeeld waarop de accu van de Galaxy A31 te zien is. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh, dat is 1000 mAh meer dan zijn voorganger.

Volgens de geruchten beschikt de Galaxy A31 verder in ieder geval over een 48MP hoofdlens en een macrolens. Qua opslagruimte krijg je de keuze uit 64GB en 128GB. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A31 zal introduceren, maar de kans is groot dat dit de komende weken al zal gebeuren. De Galaxy A30 kregen we vorig jaar namelijk ook eind februari te zien.

via [AW]