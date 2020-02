Samsung Galaxy Fold 2 Krijgt In-display Selfie-camera

Samsung heeft aangegeven dit jaar meerdere opvouwbare smartphones uit te brengen. Onlangs introduceerde Samsung al de Galaxy Z Flip, maar we verwachten dit jaar ook de opvolger van de Galaxy Fold. Volgens de laatste geruchten krijgt de Galaxy Fold 2 een selfie-camera onder het scherm.

Als we de laatste geruchten mogen geloven staat de Samsung Galaxy Fold 2 intern bekend als project ‘Champ’ en beschikt de smartphone over een 7,7-inch opvouwbaar scherm. Dit is iets groter dan de huidige Galaxy Fold, die een 7,3-inch scherm heeft. Ook krijgt het scherm geen notch, want de selfie-camera zou onder het scherm zitten, aldus Aju News. Verschillende fabrikanten werken al een tijdje aan een in-display selfie-camera, maar het is nog wachten op de eerste consumenten-smartphone die over deze technologie beschikt.

Vermoedelijk zal Samsung de Galaxy Fold 2 in juli introduceren. Het is nog onduidelijk hoeveel de smartphone gaat kosten. De huidige Galaxy Fold kost in Europa 2020 euro en de Galaxy Z Flip kost 1500 euro.

via [androidplanet]