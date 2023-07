Google Pixel Fold Doorstaat ‘Stresstest’ Niet

De YouTuber JerryRigEverything heeft in een video de opvouwbare Google Pixel Fold flink aangepakt tijdens een stresstest. Helaas komt de smartphone niet goed uit deze stresstest en kunnen we concluderen dat opvouwbare smartphones nog altijd minder stevig zijn dan reguliere smartphones.

Veel van ons kennen YouTuber JerryRigEverything van zijn stresstest video’s, waarin smartphones worden ondervonden aan een krastest, een vuurtest en een buigtest. In de nieuwste 10 minuten durende video is de Google Pixel Fold aan de beurt.

Allereerst voert JerryRigEverything een krastest uit. De Pixel Fold heeft twee schermen. Het coverscherm aan de buitenkant is voorzien van een laagje Gorilla Glass en gedraagt zich daardoor net zo als de schermen op reguliere smartphones. Het vouwbare scherm aan de binnenkant is echter alleen voorzien van een laagje plastic. Hierdoor is het scherm erg krasgevoelig. De achterkant van de behuizing is uitgerust met een laagje glas, wat goed tegen krassen bestand is. De aluminium frame is echter wel krasgevoelig.

Ook test hij met een aansteker hoe goed de schermen bestand zijn tegen hitte. Bij het coverscherm ontstaat na 15 seconden een witte vlek. Het valt echter op dat wanneer hij dezelfde test uitvoert bij het binnenste scherm de smartphone direct uitschakelt. Hij laat weten dat hij dit nog nooit eerder heeft gezien bij andere smartphones.

Het ergste moet echter nog komen, want tijdens de buigtest breekt de Pixel Fold vrij gemakkelijk doormiddel. Ga dus niet per ongeluk op jouw Google Pixel Fold zitten wanneer het scherm is opengeklapt, want dit kan het einde betekenen van jouw toestel.

