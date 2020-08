Motorola Moto G6, G6 Plus, G6 Play, E5 en E5 Plus Ontvangen Voortaan Geen Update Meer

We hebben slecht nieuws voor mensen die in het bezit zijn van een Motorola Moto G6, G6 Plus, G6 Play, E5 of E5 Plus. Lenovo stopt namelijk met de software-ondersteuning voor deze smartphones, waardoor gebruikers geen nieuwe updates meer ontvangen.

Op de supportpagina van Motorola, waar de fabrikant bijhoudt welke toestellen nog software-ondersteuning hebben, zijn een aantal toestellen verdwenen. De Moto G6-serie ontving twee jaar lang maandelijks beveiligingsupdates en is bijgewerkt naar Android 9 Pie, maar nieuwe updates hoeven we niet meer te verwachten. Ook de goedkopere Moto E5 en Moto E5 Plus uit 2018 worden niet meer bijgewerkt. De Moto E5-serie heeft overigens nooit een grote Android-update ontvangen en moest het al sinds de lancering doen met alleen beveiligingsupdates.

De Moto G7-serie en de Moto G8-serie ontvangen nog wel beveiligingsupdates. Daarnaast kunnen gebruikers van de Moto G8-serie in de toekomst nog rekenen op een Android 11-update.

via [androidplanet]