Moto G 5G Plus Nu In Nederland Verkrijgbaar

Motorola introduceerde vorige maand de Moto G 5G Plus, een nieuwe 5G-smartphone met mid-range specificaties. De Moto G 5G Plus is nu ook in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 349,99 euro.

De Moto G 5G Plus beschikt over een 6,67-inch Full-HD+ scherm met een 90Hz verversingssnelheid en twee ronde uitsparingen voor de 16MP + 8MP selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 765-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een NFC-chip en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 20 watt snelladen. De vierdubbele rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een macrolens en een dieptelens.

De smartphone is nu in Nederland verkrijgbaar bij Coolblue voor 349,99 euro. De uitvoering met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 399,99 euro.

via [droidapp]