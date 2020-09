Disney Plus Nu In België Beschikbaar Voor 6,99 Euro Per Maand

De streamingdienst Disney Plus is al een jaar in Nederland beschikbaar, maar onze buren konden Disney Plus nog niet gebruiken. Daar komt nu verandering in, want Disney heeft de streamingdienst nu ook in België gelanceerd. Voor 6,99 euro per maand kun je alles zien van Disney, Pixar, Marvel en National Geographic.

Een jaar na de lancering in Nederland is Disney Plus nu ook in België beschikbaar. De dienst kost 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar. Dit zijn dezelfde prijzen als in Nederland. Klanten van Proximus met een All Stars- of All Stars en Sports-pack ontvangen gratis een jaarabonnement voor de streamingdienst.

Mensen met een abonnement krijgen toegang tot ruim duizend films en series. Het gaat om oude en nieuwe films van Disney, Pixel, en Marvel, de Star Wars-films en documentaires van National Geographic. Disney Plus is deze week ook in Portugal, Finland, Luxemburg, Zweden en Noorwegen gelanceerd.

via [androidplanet]